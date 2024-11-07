Полиция задержала сотрудницу МСЭК: какую сумму взятки инкриминируют

Сотрудники Национальной полиции задержали сотрудницу Центральной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Ее обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции утверждают, что заместитель председателя комиссии способствовала получению II группы инвалидности, что давало основания мужчинам для снятия с военного учета.

"За такую услугу просила "вознаграждение" в две тысячи долларов", - заявили в полиции.

Полиция публикует фотографии долларов, а также размытые лица полицейских и других неустановленных лиц.

Скандал с МСЭК

Напомним, в начале октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которой выявили 100 тыс. долларов, а также поддельные медицинские документы, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Впоследствии стало известно, что Крупа помогла получить "инвалидность" около 50 прокурорам Хмельницкой областной прокуратуры.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров. Генпрокурор Андрей Костин принял решение уйти в отставку, впоследствии Верховная Рада подтвердила это решение.

Зеленский также подписал указ о ликвидации МСЭК, который стал началом подготовки к реформе этой системы.

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о реформе и ликвидации МСЭК. Вместо МСЭК оценивания будут осуществлять практикующие врачи на базе кластерных и сверхкластерных многопрофильных больниц.