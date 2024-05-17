Поліція затримала бізнесмена Кропачова у справі про "вугільну аферу" на 2 млрд гривень

Нацполіція затримала підприємця Віталія Кропачова та кількох осіб з його оточення. Вони підозрюються в афері у вугільній сфері на мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та власні джерела.

Так, правоохоронці повідомили про затримання так званого "смотрящого" за вугільною галуззю у Донецькій області - власника групи компаній "Укрдонінвест", директора та головного бухгалтера ТОВ "Краснолиманське", а також керуючого фінансами бізнесмена.

За інформацією від джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, затриманий - вугільний бізнесмен Віталій Кропачов.

Що передувало

Як розповіли в поліції, свого часу Кропачов отримав у "спадок" частину активів сім’ї колишнього президента України Віктора Януковича та фактичний контроль над усіма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. У разі незгоди з політикою нового куратора, керівники державних шахт одразу позбавлялися своїх посад, а ті, що займали їхні місця, не мали іншого виходу як працювати за схемою "смотрящого".

Надалі він викупив контрольний пакет акцій товариства з обмеженою відповідальністю "Краснолиманське", що дозволило отримати доступ до видобутку високоякісного вугілля на виробничих потужностях Краснолиманської шахти - одного з найбільших вугледобувних підприємств України.

Фактично ТОВ "Краснолиманське" заблокувало роботу державного підприємства, не виконавши умови перед державою щодо розробки вугільних пластів, внаслідок чого ДП "ВК "Краснолиманська" щороку втрачало близько 1 млрд гривень прибутку.

Крім того, між державним та приватним підприємством були укладені договори підряду, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та на рахунки якої повинні були надійти кошти. Установа свої зобов’язання виконувала, а контрагент - ні.

Відтак усі виробничі витрати лягали на державне підприємство і, як наслідок, зростала заборгованість по заробітній платі шахтарям, по оплаті енергоресурсів тощо.

Станом на зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 млрд гривень, 147 млн гривень - по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 млрд гривень за електроенергію.