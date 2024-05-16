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Завозили сигарети з наркотиками. У Волинській області БЕБ виявило торгівців контрабандою

Четвер 16 травня 2024 14:31
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Завозили сигарети з наркотиками. У Волинській області БЕБ виявило торгівців контрабандою Фото: БЕБ виявило торгівців контрабандою у Волинській області (t.me/esbu_gov_ua)
Автор: Олександр Мороз

Детективи Бюро економічної безпеки України у Волинській області викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram БЕБ України.

Встановлено, що жителі Ковельського району упродовж тривалого періоду незаконно завозили електронні сигарети з наркотичним вмістом та рідини до них. Ввезення товару здійснювалося через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Продавали підакцизний товар на території України через Інтернет-сайт та соціальні мережі. Замовлення відправляли поштою. За орієнтовними підрахунками, така схема приносила особам 10-15 тисяч доларів щомісячного прибутку.

Завозили сигарети з наркотиками. У Волинській області БЕБ виявило торгівців контрабандою

Детективи БЕБ провели 12 обшуків у помешканнях фігурантів, офісному приміщенні та авто. Вилучено електронні сигарети та рідини до них, готівку, комп’ютерну техніку, документацію тощо. Окрім цього, в помешканні одного з фігурантів детективи виявили та вилучили незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини.

Наразі одну особу затримано. Йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

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Бюро економічної безпеки Волинська область Контрабанда
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