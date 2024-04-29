В Одеській області викрито міжнародний канал торгівлі людьми, затримано організаторку
В Одеській області ліквідовано міжнародний канал торгівлі людьми. "Схему" організувала місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Як розповідає ДПСУ, усе розпочиналось з пошуку жінок для роботи за кордоном. Після того як жертви прибували до Румунії - організаторка "схеми" відбирала в них українські документи, обмежувала в пересування та схиляла до співпраці.
Фото: в Одеській області викрито міжнародний канал торгівлі людьми, затримано організаторку "схеми" (t.me/DPSUkr)
Зокрема зловмисниця змушувала жертв оформлювати в Румунії соціальну допомогу, після чого також відбирала і її.
"Фігурантку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомлено про підозру", - розповідає ДПСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Дніпрі затримали жінку, яка планувала продати свою дитину за 1 млн гривень.
Зокрема мережу торгівлі людьми було нещодавно викрито в Індії. Жертв примусово відправляли на війну проти України.
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