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Полиция задержала бизнесмена Кропачева по делу об "угольной афере" на 2 млрд гривен

Украина, Пятница 17 мая 2024 17:07
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Полиция задержала бизнесмена Кропачева по делу об "угольной афере" на 2 млрд гривен Фото: полиция задержала угольного предпринимателя (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Нацполиция задержала предпринимателя и нескольких человек из его окружения. Они подозреваются в афере в угольной сфере на миллиарды гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины и собственные источники.

Так, правоохранители сообщили о задержании так называемого "смотрящего" за угольной отраслью в Донецкой области - владельца группы компаний "Укрдонинвест", директора и главного бухгалтера ООО "Краснолиманское", а также управляющего финансами бизнесмена.

По информации от источников РБК-Украина в правоохранительных органах, задержанный - угольный бизнесмен Виталий Кропачев.

Что предшествовало

Как рассказали в полиции, в свое время Кропачев получил в наследство часть активов семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича и фактический контроль над всеми государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. В случае несогласия с политикой нового куратора, руководители государственных шахт сразу лишались своих должностей, а занимавшие их места не имели другого выхода как работать по схеме "смотрящего".

В дальнейшем он выкупил контрольный пакет акций общества с ограниченной ответственностью "Краснолиманское", что позволило получить доступ к добыче высококачественного угля на производственных мощностях Краснолиманской шахты - одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины.

Фактически ООО "Краснолиманское" заблокировало работу государственного предприятия, не выполнив условия перед государством по разработке угольных пластов, в результате чего ГП "ПК "Краснолиманское" ежегодно теряло около 1 млрд гривен прибыли.

Кроме того, между государственным и частным предприятием были заключены договоры подряда, в соответствии с которыми шахта посредством своей инфраструктуры обеспечивает добычу угля для коммерческой структуры и на счета которой должны были поступить средства. Учреждение свои обязательства выполняло, а контрагент - нет.

Следовательно, все производственные затраты ложились на государственное предприятие и, как следствие, росла задолженность по заработной плате шахтерам, по оплате энергоресурсов и тому подобное.

На сегодня задолженность за услуги по добыче угля достигают более 2,2 млрд гривен, 147 млн гривен - по заработной плате работникам шахты, штатная численность которой насчитывает почти 1700 человек, а также 1,1 млрд гривен за электроэнергию.

Преступные схемы в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что в Волынской области БЭБ обнаружило торговцев контрабандой .

В то же время в Одесской области был разоблачен международный канал торговли людьми . Правоохранители задержали организатора.

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