Фото: полиция зафиксировала уже 47 тысяч военных преступлений армии РФ в Украине (РБК-Украина)

Во время войны полицейские задокументировали десятки тысяч военных преступлений, за которые российские оккупанты должны ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

"За время полномасштабного вторжения России в Украину полицейские зафиксировали 47 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. Среди них - пытки, изнасилования, убийства мирного населения", - говорится в сообщении. Отмечено, что работа полиции во время войны стала составляющей мощного правового фронта по привлечению к ответственности российских военных преступников, пренебрегавших основными правами человека, задекларированными цивилизованным международным сообществом.