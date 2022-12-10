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Полиция зафиксировала уже 47 тысяч военных преступлений армии РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 10 декабря 2022 16:15
Полиция зафиксировала уже 47 тысяч военных преступлений армии РФ в Украине Фото: полиция зафиксировала уже 47 тысяч военных преступлений армии РФ в Украине (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время войны полицейские задокументировали десятки тысяч военных преступлений, за которые российские оккупанты должны ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

"За время полномасштабного вторжения России в Украину полицейские зафиксировали 47 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. Среди них - пытки, изнасилования, убийства мирного населения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что работа полиции во время войны стала составляющей мощного правового фронта по привлечению к ответственности российских военных преступников, пренебрегавших основными правами человека, задекларированными цивилизованным международным сообществом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что назначенные ООН следователи исследуют, есть ли атаки России на критически важную инфраструктуру Украины военными преступлениями.

Также мы писали, что 29 ноября было принято решение о создании сети национальных контактных пунктов. К ним могут обращаться международные организации и другие страны в целом, что поможет улучшить судебное преследование российских преступников.

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