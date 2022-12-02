ООН розслідує, чи є атаки Росії на критичну інфраструктуру воєнними злочинами

Призначені ООН слідчі досліджують, чи є атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України воєнними злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що Росія завдає ударів по електроенергетичній інфраструктурі України з початку жовтня, що спричиняє відключення світла та залишає мільйони людей без опалення.

Україна стверджує, що такі напади є воєнним злочином, при цьому Росія заявляє, що атаки нібито не спрямовані проти цивільних осіб і мають на меті зменшити здатність України вести боротьбу та підштовхнути її до переговорів.

"Частиною аналізу, яким ми зараз займаємося... є те, чи є напади воєнними злочинами", - сказав член інспекційної групи Пабло де Грайфф.

Якщо слідчі визначать напади як воєнні злочини, команда вирішить, що вона може зробити, щоб зробити внесок у притягнення винних до відповідальності.

Інший слідчий, Жасмінка Джумхурс, сказала, що група опитувала українських матерів і була особливо стурбована впливом нападів на права дітей. Багато хто не може відвідувати школи, які були пошкоджені або зруйновані, а відключення електроенергії шкодить онлайн-урокам.

За словами членів групи, комісія збирає додаткові докази, які вона має представити в Женевській раді з прав людини в березні.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомляли, що російські військові хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.