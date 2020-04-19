Полиция зафиксировала масштабные нарушения карантина в Почаевской лавре

Полицейские зафиксировали нарушение условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Как отмечается, божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию. Также богослужение должно было проводиться на прилегающей территории, а не в храме.

Большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали заранее подготовленные маски.

Вместе с тем, подавляющее большинство верующих не соблюдали дистанцию. Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры, для минимизации возможного заражения людей.

Отмечается, что пасхальное богослужение началось в 23:00, а завершилось около 4:30.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тыс. граждан.

Ранее сообщалось, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения.