Поліція зафіксувала масштабні порушення карантину у Почаївській лаврі

Переважна більшість вірян не дотримувалися дистанції
Поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.
Як зазначається, божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції. Також богослужіння мало проводитися на прилеглій території, а не в храмі.
Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав - правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.
Разом з тим, переважна більшість вірян не дотримувалися дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. У зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи, задля мінімізації можливого зараження людей.
Зазначається, що великоднє богослужіння почалося о 23:00, а завершилося близько 4:30.
У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тис. громадян.
Раніше повідомлялось, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення.