Поліція зафіксувала масштабні порушення карантину у Почаївській лаврі

Поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Як зазначається, божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції. Також богослужіння мало проводитися на прилеглій території, а не в храмі.

Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав - правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

Разом з тим, переважна більшість вірян не дотримувалися дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. У зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи, задля мінімізації можливого зараження людей.

Зазначається, що великоднє богослужіння почалося о 23:00, а завершилося близько 4:30.

У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тис. громадян.

Раніше повідомлялось, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення.