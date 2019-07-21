ru
ua

Полиция зафиксировала 1225 нарушений во время голосования


В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях

Полиция по состоянию на 15:00 зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса во время выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, член ЦИК Олег Конопольский заявил, что в Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии системных нарушений на выборах в Раду. По его словам, выборы проходят в штатном режиме. Конопольский заявил, что "системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями".

Добавим, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО.

Отметим, всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18). 

 

 

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах
Читать все новости