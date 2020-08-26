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Полиция задержала второго подозреваемого в поджоге автомобиля "Схем"

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители установили личности четырех причастных к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" в Броварах. Двоих подозреваемых уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

О задержании второго подозреваемого правоохранители рассказали во время встречи с главным редактором агентства "Радио Свобода" Инной Кузнецовой и адвокатом Оксаной Максименюк.

Как проинформировали правоохранители, еще двух фигурантов дела вскоре объявят в розыск.

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В случае доказательства вины подозреваемым в поджоге автомобиля журналистов грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста Михаила Ткача, ранее за этим автомобилем следили сотрудники Управления государственной охраны. По факту поджога полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины.

Утром 26 августа полиция сообщила о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

К быстрому и прозрачному расследованию поджога автомобиля журналистов призывали в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

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Новости Украины подозреваемыеподжогсхемыЗадержание