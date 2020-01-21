Полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области

Полиция задержала вооруженную банду по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что сейчас их подозревают в совершении пяти преступлений, а также проверяется причастность фигурантов к другим правонарушениям.

"В конце 2019 года неизвестные в масках напали на частный дом в селе Козин, что на Обуховщине, и завладели деньгами и ювелирными изделиями", - сообщают правоохранители.

Сейчас полиция задержала членов вооруженной банды и изъяла транспортное средство, на котором передвигались нападавшие, и ряд вещественных доказательств.

"Среди изъятого - несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы", - говорится в сообщении.

Отметим, что фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения. Уголовное производство расследуется по ст. 257 и за ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание банды (npu.gov.ua)

Напомним, силовики разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством и похищением людей и требовала возвращения мнимых долгов. Сумма денег, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен. Силовики установили, что группировку ориентировочно в 2019 году создал 26-летний гражданин РФ.

Как сообщало РБК-Украина, в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег от участников судебных разбирательств. Злоумышленники якобы способствовали в вынесении положительных судебных решений.