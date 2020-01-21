Поліція затримала озброєну банду за розбійні напади в Київській області

Поліція затримала озброєну банду за підозрою у скоєнні розбійних нападів у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зазначається, що наразі їх підозрюють у вчиненні п’яти злочинів, а також перевіряється причетність фігурантів до інших правопорушень.

"Наприкінці 2019 року невідомі в масках напали на приватний будинок у селі Козин, що на Обухівщині, і заволоділи грішми та ювелірними виробами", - повідомляють правоохоронці.

Наразі поліція затримала членів озброєної банди та вилучила транспортний засіб, на якому пересувалися нападники, та ряд речових доказів.

"Серед вилученого - кілька одиниць зброї, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинники", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що фігурантам інкримінують бандитизм та скоєння розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст. 257 та за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Фото: затримання банди (npu.gov.ua)

Нагадаємо, силовики викрили злочинну групу, яка займалася здирництвом і викраденням людей та вимагала повернення уявних боргів. Сума грошей, одержаних злочинних шляхом, становить близько 11 мільйонів гривень. Силовики встановили, що угрупування орієнтовно у 2019 році створив 26-річний громадянин РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одесі СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, що займалася вимаганням грошей від учасників судових розглядів. Зловмисники нібито сприяли у винесенні позитивних судових рішень.