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Полиция разоблачила банду, которая выбивала несуществующие долги на 11 млн гривен

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 15:34
Полиция разоблачила банду, которая выбивала несуществующие долги на 11 млн гривен
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники угрожали "должникам" убийством и похищали их

Силовики разоблачили преступную группировку, которая занималась вымогательством и похищением людей, требовала возврата несуществующих долгов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, с угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возврата несуществующих долгов. Сумма денег, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен.

Силовики установили, что группировку ориентировочно в 2019 году создал 26-летний гражданин РФ.

"Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждение имущества и похищения требовали у потерпевших деньги... Участники организации угрожали одному из потерпевших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тысяч долларов США. А в сентябре 2019 года в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тысяч евро", - говорится в сообщении.

В полицию отмечают, что фигуранты дела работали на заказ третьих лиц. В настоящее время установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства.

В настоящее время лидер группировки объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (Вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото разыскиваемых (npu.gov.ua)

Также РБК-Украина писало, что в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег от участников судебных разбирательств. Злоумышленники якобы содействовали в вынесении положительных судебных решений.

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