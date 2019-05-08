Полиция задержала подростка, который захватил заложников во Франции

Полиция задержала молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Twitter.

Отмечается, что для задержания злоумышленника были мобилизированы силы безопасности и спасатели.

"Ответственный задержан. Признательность и благодарность отрядам RAID и BRI за их хладнокровие и профессионализм. Я благодарю всех сотрудников сил безопасности и спасателей, мобилизованных под руководством префекта Верхней Гаронны", - написал глава МВД Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Тулузы на юге Франции в результате спецоперации полиции освободили всех четырех заложниц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Франции опознала мужчину, который держит заложников в табачной лавке под Тулузой. Им оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетах" в Тулузе.

Вокруг магазина было установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа.