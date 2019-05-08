Поліція затримала підлітка, який захопив заручників у Франції

Поліція затримала молодого чоловіка, який у вівторок увечері захопив заручників в тютюновому магазині комуни Бланьяк під Тулузою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер у Twitter.

Наголошується, що для затримання зловмисника були мобілізовані сили безпеки і рятувальники.

"Відповідальний затриманий. Вдячність і подяка загонам RAID і BRI за їх холоднокровність і професіоналізм. Я дякую всім співробітників сил безпеки і рятувальників, мобілізованих під керівництвом префекта Верхній Гаронни", - написав глава МВС Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Тулузи на півдні Франції в результаті спецоперації поліції звільнили всіх чотирьох заручниць.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетів" в Тулузі.

Навколо магазину було встановлено оточення радіусом від 300 до 500 метрів, на місце прибули три загону спецназу.