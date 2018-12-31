Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В совершении преступления подозревают родственника погибших

Сотрудники полиции задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух младойи по подозрению в их убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.

Как отмечается, после проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что на момент приезда полицейских в квартире находился 30-летний мужчина, который вызвал скорую. Его сначала задержали до выяснения обстоятельств.

Напомним, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что в квартире в Виннице обнаружены без признаков жизни две женщины и мальчика. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Впоследствии она умерла.

Скорую медицинскую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата.