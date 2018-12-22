В Днепропетровской области во время ограбления убили депутата

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Инцидент произошел вечером 21 декабря

В одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным полиции, вечером 21 декабря группа неизвестных проникла в частный дом. Грабители связали хозяина дома, его жену и дочь.

"Под угрозой ножа и предмета, похожего на пистолет, злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что в ходе вымогательства денег один из злоумышленников нанес хозяину ножевое ранение. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Как добавили в "Укринформ", погибший мужчина был депутатом районного совета.

По факту данного инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") Евгению Бродскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Добавим, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Мариуполе деятельность международной организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.