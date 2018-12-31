Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чотирьох людей у Вінниці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У скоєнні злочина підозрюють родича загиблих

Працівники поліції затримали родича загиблих у Вінниці двох жінок та двох дітей за підозрою у їхньому вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції.

Як зазначається, після проведення першочергових слідчих дій, на підставі зібраних доказів, 30-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні цього злочину у порядку ст. 208 КПК України.

Раніше повідомлялося, що на момент приїзду поліцейських в квартирі перебував 30-річний чоловік, який викликав швидку. Його спочатку затримали до з'ясування обставин.

Нагадаємо, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі у Вінниці виявлено без ознак життя дві жінки та хлопчика. 3-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями в області голови госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Згодом вона померла.

Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив в своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство кількох людей). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у одному із сіл Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата.