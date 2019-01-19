Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне

Фото: помещение офиса газеты "Новый день" (pik.ua)

Правоохранители задержали Кирилла Стремоусова

Полиция задержала главу Херсонской областной организации Социалистической партии Кирилла Стремоусова, который подозревается в совершении стрельбы во время пресс-конференции в пресс-клубе "Новый день". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, Стремоусову объявлено о подозрении по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день" - драка, применение травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и будет принято решение о мере пресечения", - отметили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 18 января, в Херсоне во время пресс-конференции в помещении офиса газеты "Новый день" произошла стрельба с участием неизвестных лиц. Также неизвестные вместе с председателем областной организации Социалистической партии Кириллом Стремоусовим распылили в офисе слезоточивый газ.

Как писало РБК-Украина, по данным полиции, в результате стрельбы в Херсоне никто не пострадал.

Добавим, что полиция квалифицировала стрельбу в офисе газеты "Новый день", как хулиганство.