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Поліція затримала підозрюваного в стрілянині в Херсоні

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 14:18
Поліція затримала підозрюваного в стрілянині в Херсоні
Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

Правоохоронці затримали Кирила Стремоусова

Поліція затримала голову Херсонської обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова, який підозрюється у вчиненні стрілянини під час прес-конференції в прес-клубі "Новий день". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, Стремоусову оголошено про підозру за ст. 296 Кримінального кодексу України.

"Зараз проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день" - бійка, застосування травматичної зброї і сльозогінного газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 січня, у Херсоні під час прес-конференції у приміщенні офісу газети "Новий день" сталася стрілянина за участі невідомих осіб. Також невідомі разом з головою обласної організації Соціалістичної партії Кирилом Стремоусовим розпилили в офісі сльозогінний газ.

Як писало РБК-Україна, за даними поліції, в результаті стрілянини в Херсоні ніхто не постраждав.

Додамо, що поліція кваліфікувала стрілянину в офісі газети "Новий день", як хуліганство.

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