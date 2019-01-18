В полиции рассказали подробности стрельбы в помещении информагентства в Херсоне

Фото: помещение офиса газеты "Новый день" (pik.ua)

В настоящее время обе стороны конфликта находятся в полиции

В Херсоне в информационном агентстве "Новый день" произошла стрельба. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь полиции Херсона Ирина Атаманенко.



"Информации о пострадавших пока нет. Поступила информация, что один из участников конфликта получил термические ожоги глаз. В настоящее время обе стороны конфликта находятся в полиции", - рассказала она.

По ее словам, стрельба произошла в ходе пресс-конференции.



"Была пресс-конференция и во время нее туда попали граждане Херсона. Там применили слезоточивый газ и произошла стрельба", - добавила она.

Напомним, 18 января в Херсоне неизвестные обстреляли помещение офиса издания "Новый день". Также неизвестные вместе с председателем областной организации Социалистической партии Кириллом Стремоусовым распылили в офисе слезоточивый газ.

Сообщалось что из-за распыления газа пострадала журналистка "Новый день" Елена Нечипуренко.

Ранее в Киеве 11 января группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины. Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам.