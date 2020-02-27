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Поліція затримала підозрюваного у присвоєнні 600 тис. гривень ПриватБанку

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 18:14
Поліція затримала підозрюваного у присвоєнні 600 тис. гривень ПриватБанку
Ілюстративне фото (Виталий Носач,РбК-Украина)

Підозрюваний знімав гроші за допомогою підроблених карток

Правоохоронці затримали особу, яка підозрюється у присвоєнні 600 тисяч гривень "ПриватБанку". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Національної поліції України затримано і повідомлено про підозру особі у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму майже 600 тис грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

"Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу шахраїв, які, прикриваючись нібито зв'язками з президентом Володимиром Зеленським, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської і Миколаївської ОДА.

Також у Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяти в отриманні мандата народного депутата. Затримані також прикривалися нібито зв'язками у владі.

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