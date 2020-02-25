Мошенники со "связями с Зеленским" продавали должности глав ОГА, - Офис генпрокурора

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мошенники обещали содействовать в назначении глав Житомирской и Николаевской ОГА

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые прикрываясь якобы связями с президентом Владимиром Зеленским, требовали более 4 млн долларов за назначение глав Житомирской и Николаевской ОГА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что СБУ и полиция на передаче 550 тыс. долларов задержали мошенников, которые за 1 млн 650 тыс. долларов обещали посодействовать в назначении главы Житомирской ОГА. Мошенники прикрывались связями с президентом Украины, премьером и главой Офиса президента.

Кроме того, на получении 350 тыс. долларов задержали мужчину, который пытался завладеть 3 млн 100 тыс. долларов за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской ОГА через знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров.

Проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые пообещали за 1,5 млн евро способствовать в получении мандата народного депутата. Задержанные также прикрывались якобы связями во власти.