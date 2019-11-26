В Киеве второй раз за месяц задержали мошенника со "связями" во власти

Фото: задержание мошенника (kyiv.npu.gov.ua)

Мошенники предлагали за 1,5 млн евро посодействовать в получении мандата нардепа

В Киеве второй раз за месяц задержали мошенника, который предлагал за деньги якобы поспособствовать в получении должности на госслужбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в Киеве разоблачили мошенников, которые пообещали за 1,5 млн евро способствовать в получении мандата народного депутата. Передача первого транша должна была состояться на встрече с "клиенткой" в ​​районе станции метро "Черниговская", мошенников задержали с 750 тыс. евро.

Также сообщается, что одного из них месяц назад задерживали за аналогичное преступление.

"Мужчина, создав представление о наличии у него связей во властных структурах, за 150 тыс. долларов пообещал посодействовать в назначении на должность главы одной из РГА. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог около 154 тыс. гривен, который он заплатил и оказался на свободе", - сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов.

По данным полиция, мошенники предложили "услуги" женщине, которая принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе. Предложение вызвало у нее сомнения, и она обратилась в полицию.

Фото: задержание мошенника (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в Офисе президента.