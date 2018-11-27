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Полиция задержала подозреваемого в "минировании" вокзалов в Киеве

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 17:53
Полиция задержала подозреваемого в "минировании" вокзалов в Киеве
Фото: задержанный подозреваемый (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция задержала 15-летнего подозреваемого

Правоохранители задержали подозреваемого в "минировании" вокзалов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, сегодня около 13:00 полиции сообщили о минировании Центрального вокзала в Киеве. Полицейские в ходе проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

"В Печерском районе столицы патрульные полицейские остановили 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого, вероятно, осуществлялись звонки. Для выяснения обстоятельств и оказания правовой квалификации происшествия подростка доставили в Голосеевское управление полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 27 ноября, правоохранители проверяли информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, в ходе проверки взрывчатых предметов обнаружено не было.

Добавим, в Днепре 21 ноября "минировали" три вокзала и станции метро. В частности, с Центрального железнодорожного вокзала из-за минирования эвакуировали 180 человек. Информация о минировании не подтвердилась.

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