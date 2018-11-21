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В Днепре заминировали три вокзала и метро

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 15:56
В Днепре заминировали три вокзала и метро
Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

В частности, с Центрального ж/д вокзала из-за минирования эвакуировали 180 человек

В Днепре правоохранители проверяют информацию о минировании трех вокзалов и станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сегодня, 21 ноября, в 13.00 правоохранители получили информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожного вокзалов, автовокзала и станций метро.

"На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб. Сейчас они обследуют помещения и прилегающую территорию. Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек", - говорится в сообщении.

 

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.

Также сообщалось, что 9 ноября неизвестный сообщал о минировании здания горсовета Харькова на улице Квитки-Основьяненко, 7. В ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных устройств.

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