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В Киеве заминировали Центральный и Южный ж/д вокзалы

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 14:07
В Киеве заминировали Центральный и Южный ж/д вокзалы
Фото: Центральный вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На данный момент задержки в движении пассажирских поездов нет

В Киеве сегодня, 27 ноября, правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, сообщение о минировании правоохранители получили сегодня в 12:42.

"Поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что на данный момент задержки в движении пассажирских поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Кроме того, в УЗ добавили, что бланки заказов билетов приобретенных через интернет пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский в кассах №115, 116.

Напомним, Центральный ж/д вокзал в Киеве также "минировали" 1 ноября.

Кроме того, сообщалось, что 21 ноября три вокзала и метро "минировали" в Днепре.

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