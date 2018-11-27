Поліція затримала підозрюваного у "мінуванні" вокзалів у Києві

Фото: затриманий підозрюваний (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція затримала 15-річного підозрюваного

Правоохоронці затримали підозрюваного у "мінуванні" вокзалів у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, сьогодні близько 13:00 поліції повідомили про замінування Центрального вокзалу у Києві. Поліцейські у ході перевірки жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

"У Печерському районі столиці патрульні поліцейські зупинили 15-річного хлопця із мобільним телефоном, з якого ймовірно здійснювались дзвінки. Для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 27 листопада, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів, у ході перевірки вибухових предметів виявлено не було.

Додамо, у Дніпрі 21 листопада "мінували" три вокзали та станції метро. Зокрема, з Центрального залізничного вокзалу через мінування евакуювали 180 осіб. Інформація про мінування не підтвердилася.