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Полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата"

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 12:45
Полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата"
Фото: Виталий Олешко (brd24.com)

Злоумышленника задержали в международном аэропорту "Харьков"

Полиция вчера, 16 декабря 2018 года, задержала одного из заказчиков убийства "Сармата" (участника АТО Виталия Олешко). Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

По информации Аброськина, злоумышленника задержали в международном аэропорту "Харьков".

"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудники уголовной полиции задержали жителя Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - написал Аброськин.

Полиция задержала одного из заказчиков убийства &quot;Сармата&quot;

Напомним, в сентябре текущего года суд Запорожья арестовал одного из подозреваемых в организации убийства "Сармата". 38-летний арестованный является уроженцем Донецкой области. 

Кроме того, в августе суд Бердянска арестовал четверых подозреваемых в убийстве Олешко

Как писало РБК-Украина, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко на улице, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.

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