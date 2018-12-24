Полиция установила "минера" Львовского вокзала

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района

Правоохранители установили личность анонима, который предоставил ложную информацию о заминировании вокзала во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Львовской области.

Сообщается, им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района.

В полиции напомнили, что происшествие произошло 21 декабря, около 1:20 в милицию поступило сообщение об анонимном телефонном звонке, в котором говорилось о возможном взрыве на Главном железнодорожном вокзале во Львове.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Были эвакуированы около 250 пассажиров и 50 работников вокзала. Правоохранители обследовали помещения вокзала и прилегающую территорию, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, 24 декабря неизвестный сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе. Информация о минировании не подтвердилась.