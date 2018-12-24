ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полиция установила "минера" Львовского вокзала

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 17:05
Полиция установила "минера" Львовского вокзала
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района

Правоохранители установили личность анонима, который предоставил ложную информацию о заминировании вокзала во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Львовской области.

Сообщается, им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района.

В полиции напомнили, что происшествие произошло 21 декабря, около 1:20 в милицию поступило сообщение об анонимном телефонном звонке, в котором говорилось о возможном взрыве на Главном железнодорожном вокзале во Львове.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Были эвакуированы около 250 пассажиров и 50 работников вокзала. Правоохранители обследовали помещения вокзала и прилегающую территорию, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, 24 декабря неизвестный сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе. Информация о минировании не подтвердилась.

Полиция не нашла взрывчатку на станции "Лыбидская" В Киеве закрыли метро "Лыбидская" из-за сообщения о минировании
Новости Украины Львовполицияминированиевокзал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь