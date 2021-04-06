Полиция задержала браконьеров, изъято рыбы почти на 1,7 млн гривен

Правоохранители в Черновицкой области задержали браконьеров с большим количеством рыбы. У них изъят незаконный улов на сумму почти 1,7 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
Отмечается, что браконьеров обнаружили в ходе патрулирования Днестровского водохранилища в Кельменецком районе сотрудники полиции и инспекторы рыбоохранного патруля. Два местных жителя в период нереста незаконно ловили рыбу с металлической лодки, используя запрещенные снасти.
В сети к браконьерам также попал исчезающий вид - верезуб, который внесен в Красную книгу Украины.
Напомним, в конце 2020 года Государственная экологическая инспекция объявила о планах усилить борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.
Отметим, Украина использует опыт Европы в борьбе с преступлениями против дикой природы.
Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.