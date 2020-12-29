В Украине усиливают борьбу против рыбного браконьерства

Государственная экологическая инспекция усилит борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
"Благодаря сотрудничеству оперативных управлений Госэкоинспекции и Госрыбагентства, ГЭИ получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности рыбаков-браконьеров", - указано в сообщении.
План совместных мероприятий на следующий год предусматривает:
В инспекции убеждены, что реализация этого плана позволит выявлять большее количество случаев браконьерства, а начисленные инспекцией убытки можно будет дополнить на основе данных о нарушениях, выявленных Госрыбагентством.
Напомним, Украина использует опыт Европы в борьбе с преступлениями против дикой природы.
Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.