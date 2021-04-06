Поліція затримала браконьєрів, вилучено риби майже на 1,7 млн гривень

Правоохоронці в Чернівецькій області затримали браконьєрів з великою кількістю риби. У них вилучено незаконний вилов на суму майже 1,7 млн гривень.
Про це повідомила прес-служба поліції в Facebook.
Відзначається, що браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища в Кельменецькому районі співробітники поліції і інспектори рибоохоронної патруля. Два місцевих жителя в період нересту незаконно ловили рибу з металевої човна, використовуючи заборонені снасті.
У сіті до браконьєрів також потрапив зникаючий вид - верезуба, який внесений до Червоної книги України.
Нагадаємо, в кінці 2020 року Державна екологічна інспекція оголосила про плани посилити боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, щоб притягати до відповідальності.
Відзначимо, Україна використовує досвід Європи в боротьбі зі злочинами проти дикої природи.
Як писало РБК-Україна, Держекоінспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар'єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.