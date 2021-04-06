Поліція затримала браконьєрів, вилучено риби майже на 1,7 млн гривень

Правоохоронці в Чернівецькій області затримали браконьєрів з великою кількістю риби. У них вилучено незаконний вилов на суму майже 1,7 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба поліції в Facebook.

Відзначається, що браконьєрів виявили в ході патрулювання Дністровського водосховища в Кельменецькому районі співробітники поліції і інспектори рибоохоронної патруля. Два місцевих жителя в період нересту незаконно ловили рибу з металевої човна, використовуючи заборонені снасті. У сіті до браконьєрів також потрапив зникаючий вид - верезуба, який внесений до Червоної книги України.