Полиция задержала аферистов, которые шантажировали чиновников

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов

Сотрудники Национальной полиции задержали группу злоумышленников, которые шантажировали чиновников, представляясь сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями Главного следственного управления, под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже.

"За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". На передаче 100 тыс. долларов США фигурантов задержали", - отметили в Национальной полиции.

Отмечается, что в 2018 году в полицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из госструктур о факте вымогательства средств неизвестными лицами.

Главным следственным управлением Нацполиции по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение поручено Департаменту внутренней безопасности Национальной полиции.

Оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты разъезжали на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

После получения взятки в 100 тыс. долларов, шантажистов задержали бойцы полиции особого назначение, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ.

"Решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст.208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Сорокино, который проходил службу на должности солдата ремонтной роты одной из бригад пророссийских боевиков "ЛНР".

Кроме того, военные прокуроры уличили на 400 тыс. гривен взятки начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Ровенской области.