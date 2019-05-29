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Поліція затримала аферистів, які шантажували чиновників

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 10:42
Поліція затримала аферистів, які шантажували чиновників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники представлялися співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів

Співробітники Національної поліції затримали групу зловмисників, які шантажували чиновників, представляючись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполиции.

Як повідомляється, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими Головного слідчого управління, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили і затримали двох осіб, котрі обґрунтовано підозрюються у шантажі.

"За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників державних структур "відкупні". На передачу 100 тис. доларів США фігурантів затримали", - зазначили в Національній поліції.

Наголошується, що в 2018 році в поліцію надійшло звернення від одного з посадових осіб керівної ланки одній з держструктур про факт вимагання коштів невідомими особами.

Головним слідчим управлінням Нацполиции за фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження доручено Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Оперативники встановили, що до злочинних дій причетні дві людини - 41 і 45-річні мешканці Львова. Аферисти роз'їжджали на автомобілі еліт-класу і представлялися співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів.

Після отримання хабара в 100 тис. доларів, шантажистів затримали бійці поліції особливого призначення, працівників ДВБ і ГСУ НПУ, під керівництвом ГПУ.

"Вирішується питання про обрання затриманим в порядку ст. 208 КПК України запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.

 Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області співробітники карного розшуку затримали жителя міста Сорокине, який проходив службу на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад проросійських бойовиків "ЛНР".

Крім того, військові прокурори викрили на 400 тис. гривень хабара начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Рівненській області.

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