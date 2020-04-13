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Аваков: трем церковникам выписали штрафы за многолюдные богослужения

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 11:39
Аваков: трем церковникам выписали штрафы за многолюдные богослужения
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач,РБК-Украина)

Еще 12 материалов изучают правоохранители

В Украине трем церковникам полиция выписала административные штрафы за нарушение правил карантина. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, такие меры были предприняты в связи со скоплением людей в ряде церквей, несмотря на запрет массовых собраний.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей… Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются", - написал Аваков.

Напомним, 12 апреля в Ровно в Свято-Вознесенском соборе УПЦ МП прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантинные ограничения. Многие из пришедших были без масок, а также не соблюдали дистанцию. Кроме этого масок не было и у священнослужителей.

Отметим, ранее Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях. Пасхи святить будут по месту жительства в небольших населенных пунктах и на местах производства и продаж.

Кроме этого, настоятель ПЦУ Епифаний призвал оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

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Новости Украины церковьштрафкарантинАрсен Аваков
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