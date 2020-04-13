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Аваков: трьом церковникам виписали штрафи за багатолюдні богослужіння

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 11:39
Аваков: трьом церковникам виписали штрафи за багатолюдні богослужіння
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач,РБК-Україна)

Ще 12 матеріалів вивчають правоохоронці

В Україні трьом церковникам поліція виписала адміністративні штрафи за порушення правил карантину. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Twitter.

За його словами, такі заходи були вжиті у зв'язку зі скупченням людей у низці церков, незважаючи на заборону масових зібрань.

"Про вчорашній скупченні людей в ряді церков... Церковникам в 3-х випадках поліцією винесені адмін штрафи. Ще з 12-ти - матеріали вивчаються", - написав Аваков.

Нагадаємо, 12 квітня у Рівному в Свято-Вознесенському соборі УПЦ МП пройшло масове освячення верби, незважаючи на карантинні обмеження. Багато з тих, хто прийшов були без масок, а також не дотримувалися дистанції. Крім цього масок не було і священнослужителів.

Зазначимо, раніше Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних присвят під час Великодніх свят у храмах і на територіях прихрамовых. Паски святити будуть за місцем проживання в невеликих населених пунктах і на місцях виробництва і продажів.

Крім цього, настоятель ПЦУ Епіфаній закликав залишатися вдома на Великодні свята через спалах коронавірусу.

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Новини України церковьштрафкарантинАрсен Аваков
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