Полиция возвращается на освобожденные территории Харьковской области, - МВД

Он отметил, свет в очень многих населенных пунктах длительное время отсутствует свет и тепло, любые условия для жизни, а потому прежде всего - необходимо обеспечение гуманитарного груза.

"Возможность логистики, проезда, это будет обеспечивать военная администрация совместно с Национальной полицией. Второе - это возвращение правоохранительной системы и обеспечение этих сел, которые будут или уже деоккупированы", - заявил Монастырский.

По его словам, будут назначены, на деокупованих территориях отдельные руководители военных администраций. Они будут отвечать за обеспечение первоочередных потребностей граждан, которые оставались все эти долгие месяцы на оккупированных территориях.

"Четко определили с органами Национальной полиции подразделения, которые должны сразу после деоккупации зайти и обеспечить правопорядок в этих населенных пунктах. Подразделения ГСЧС, которые должны обеспечить разминирование, это условие №1, чтобы вернулась жизнь в этот населенный пункт. Обеспечить электроэнергию, разминирование объектов инфраструктуры, для того, чтобы можно было готовиться к осенне-зимнему периоду", - отметил Монастырский.

Напомним, вчера в Генштабе рассказали, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею Харьковской области.

Между тем международные аналитики утверждают, что украинские войска достигли значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск и могут его освободить уже в течение следующих 72 часов.

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