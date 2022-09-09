Поліція повертається на звільнені території Харківської області, - МВС

Він наголосив, світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє тепло, будь-які умови для життя, а тому найперше - необхідне забезпечення гуманітарного вантажу.

"Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге - це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані", - заявив Монастирський.

За його словами, будуть призначені, на деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися всі ці довгі місяці на окупованих територіях.

"Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об'єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, вчора в Генштабі розповіли, що українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Згодом стало відомо, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію Харківської області.

Тим часом міжнародні аналітики стверджують, що українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ і можуть його звільнити вже протягом наступних 72 годин.

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