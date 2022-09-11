Полиция возобновила работу уже в трех освобожденных районах Харьковской области

Полицейские уже работают на освобожденных территориях Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"Восстановили свою работу подразделения полиции в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах, - говорится в сообщении. - В полном объеме полиция осуществляет свои полномочия по охране публичного порядка, фиксации и документированию преступлений и правонарушений, противодействию преступности, защищает права и свободы местного населения". от противоправных посягательств".
В полицию можно сообщить о следующем:
По указанным вопросам жители могут обратиться к следующим подразделениям полиции ГУНП в Харьковской области, контакты которых есть по ссылке.
"Также вы можете круглосуточно обратиться с любым сообщением на "горячую" линию "102" и в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (050) 302-20-44", - добавляют полицейские.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.
Контрнаступление продолжается. С начала сентября наши воины деоккупировали уже почти 2000 километров территории.
Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.
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