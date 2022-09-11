Поліція відновила роботу вже у трьох звільнених районах Харківської області

"Відновили свою роботу підрозділи поліції в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах, - йдеться в повідомленні. - У повному обсязі поліція здійснює свої повноваження з охорони публічного порядку, фіксації та документування злочинів й правопорушень, протидії злочинності, захищає права та свободи місцевого населення від протиправних посягань".

В поліцію можна повідомити про наступне:

про факти смерті або поранення людей,

обстріли або розкрадання майна,

позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань,

пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами,

інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та ін..

Із зазначених питань мешканці можуть звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області, контакти яких є за посиланням.

"Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на "гарячу" лінію "102" та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44", - додають поліціянти.