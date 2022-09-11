Поліція відновила роботу вже у трьох звільнених районах Харківської області

Поліцейські вже працюють на звільнених територіях Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"Відновили свою роботу підрозділи поліції в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах, - йдеться в повідомленні. - У повному обсязі поліція здійснює свої повноваження з охорони публічного порядку, фіксації та документування злочинів й правопорушень, протидії злочинності, захищає права та свободи місцевого населення від протиправних посягань".
В поліцію можна повідомити про наступне:
Із зазначених питань мешканці можуть звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області, контакти яких є за посиланням.
"Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на "гарячу" лінію "102" та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44", - додають поліціянти.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили Чкаловське Харківської області та встановили у селищі прапор України.
Контрнаступ продовжується. З початку вересня наші воїни деокупували вже майже 2000 кілометрів території.
Також вчора ввечері стало відомо, що ЗСУ у Харківській області звільнили села Артемівка та Василенкове.
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