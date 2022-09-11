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Поліція відновила роботу вже у трьох звільнених районах Харківської області

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Харків, Неділя 11 вересня 2022 13:18
Поліція відновила роботу вже у трьох звільнених районах Харківської області Фото: поліція відновила роботу в районах Ізюму, Чугуєва та Куп'янська (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські вже працюють на звільнених територіях Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Відновили свою роботу підрозділи поліції в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах, - йдеться в повідомленні. - У повному обсязі поліція здійснює свої повноваження з охорони публічного порядку, фіксації та документування злочинів й правопорушень, протидії злочинності, захищає права та свободи місцевого населення від протиправних посягань".

В поліцію можна повідомити про наступне:

  • про факти смерті або поранення людей,
  • обстріли або розкрадання майна,
  • позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань,
  • пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами,
  • інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та ін..

Із зазначених питань мешканці можуть звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області, контакти яких є за посиланням.

"Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на "гарячу" лінію "102" та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44", - додають поліціянти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили Чкаловське Харківської області та встановили у селищі прапор України.

Контрнаступ продовжується. З початку вересня наші воїни деокупували вже майже 2000 кілометрів території.

Також вчора ввечері стало відомо, що ЗСУ у Харківській області звільнили села Артемівка та Василенкове.

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