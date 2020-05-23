Полиция возбудила дело после событий возле офиса Медведчука в Киеве

Фото: полиция возле офиса Виктора Медведчука в Киеве (nationalcorps.org)

Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту сегодняшних столкновений под офисом главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в Киеве. Действиям каждого правонарушителя предоставят правовую оценку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, из-за столкновений под офисом лидера "ОПЗЖ" Медведчука на улице Большой Васильковской было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в субботу, 23 мая, в Киеве офис Медведчука митингующие забросали дымовыми шашками и петардами.

Позже в полиции сообщили о задержании 17 человек, которые принимали участие в беспорядках под офисом Медведчука в Киеве.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий