Поліція порушила справу після подій біля офісу Медведчука у Києві

Фото: поліція біля офісу Віктора Медведчука в Києві (nationalcorps.org)

Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх сутичок під офісом глави партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука у Києві. Діям кожного правопорушника нададуть правову оцінку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За даними поліції, через сутички під офісом лідера "ОПЗЖ" Медведчука на вулиці Великій Васильківській було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, у Києві офіс Медведчука мітингувальники закидали димовими шашками та петардами.

Пізніше в поліції повідомили про затримання 17 осіб, які брали участь у заворушеннях під офісом Медведчука у Києві.

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Автор: Дмитро Левицький