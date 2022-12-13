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Поліція викрила російський фейк про "пожежу" у київському "Пункті незламності" (фото)

Фото: поліція викрила російський фейк про "пожежу" у київському "Пункті незламності" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Автор: Руслан Гаращенко

Національна поліція України викрила російський фейк про "пожежу" в одному з "Пунктів незламності" у Києві. Ця інформація вчора активно поширювалася мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Так, увечері 12 грудня під час моніторингу новин у мережі поліцейські виявили відео пожежі, де зазначається, що у Києві "горить Пункт незламності". Інформація швидко розповсюдилася в українському інформаційному полі, у тому числі у місцевих Telegram-каналах.

Фото: кадри з відео, на якому нібито знято пожежу у київському "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)

У столичній поліції запевнили, що в жодному пункті обігріву пожежі не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій.

Крім того, росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.

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