Поліція викрила російський фейк про "пожежу" у київському "Пункті незламності" (фото)

Так, увечері 12 грудня під час моніторингу новин у мережі поліцейські виявили відео пожежі, де зазначається, що у Києві "горить Пункт незламності". Інформація швидко розповсюдилася в українському інформаційному полі, у тому числі у місцевих Telegram-каналах.

Фото: кадри з відео, на якому нібито знято пожежу у київському "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)

У столичній поліції запевнили, що в жодному пункті обігріву пожежі не було.