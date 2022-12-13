Полиция разоблачила российский фейк о "пожаре" в киевском "Пункті незламності" (фото)

Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктів незламності" в Киеве. Эта информация вчера активно распространялась по сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Так, вечером 12 декабря во время мониторинга новостей в сети полицейские обнаружили видео пожара, где отмечается, что в Киеве "горит Пункт незламності". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле, в том числе в местных Telegram-каналах.
Фото: кадры с видео, на котором якобы снят пожар в киевском "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)
В столичной полиции заверили, что ни в одном пункте обогрева пожара не было.
Напомним, ранее сообщалось, что вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, пользование которой может привести к эпидемиям.
Кроме того, россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.
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