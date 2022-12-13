Полиция разоблачила российский фейк о "пожаре" в киевском "Пункті незламності" (фото)

Так, вечером 12 декабря во время мониторинга новостей в сети полицейские обнаружили видео пожара, где отмечается, что в Киеве "горит Пункт незламності". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле, в том числе в местных Telegram-каналах.

Фото: кадры с видео, на котором якобы снят пожар в киевском "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)

В столичной полиции заверили, что ни в одном пункте обогрева пожара не было.