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Полиция разоблачила российский фейк о "пожаре" в киевском "Пункті незламності" (фото)

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Киев, Вторник 13 декабря 2022 10:42
Полиция разоблачила российский фейк о "пожаре" в киевском "Пункті незламності" (фото) Фото: полиция разоблачила российский фейк о "пожаре" в киевском "Пункті незламності" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Автор: Руслан Гаращенко

Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктів незламності" в Киеве. Эта информация вчера активно распространялась по сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Так, вечером 12 декабря во время мониторинга новостей в сети полицейские обнаружили видео пожара, где отмечается, что в Киеве "горит Пункт незламності". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле, в том числе в местных Telegram-каналах.

"Сотрудники дежурной части и управления криминального анализа полиции Киева тщательно проанализировали и проверили данную информацию. В результате проверки установили, что видео снято на территории России. Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины", - отмечают правоохранители.

Фото: кадры с видео, на котором якобы снят пожар в киевском "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)

В столичной полиции заверили, что ни в одном пункте обогрева пожара не было.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, пользование которой может привести к эпидемиям.

Кроме того, россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.

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Киев фейки полиция
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