Поліція викрила масштабний канал збуту наркотиків, організований уродженцем Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - пише начальника поліції Київської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області в серпні 2022 року.

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