Полиция разоблачила масштабный канал сбыта наркотиков, организованный уроженцем России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - пишет начальник полиции Киевской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую ракетный удар по школе в Донецкой области в августе 2022 года.

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